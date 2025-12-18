La Jungle Panthera Vie du citoyen Rennes 6 – 8 février 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Une carte blanche aux éditions Panthera

Venez découvrir la maison d’édition rennaise Panthera et son exposition Dessiner le vivant (sélection d’illustrations d’albums jeunesse).

Le samedi et le dimanche, les familles sont invitées à participer à des ateliers graphiques, découvrir les livres de Panthera ou encore déguster la boisson des tigres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T19:00:00.000+01:00

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



