La Jurassienne de Réparation Saint-Victor-sur-Ouche

Rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Le 14 août, venez assister au spectacle « La Jurassienne de Réparation », interprété par Théâtre Group’.

On suivra l’espace d’une heure trente environ, la vie d’un petit garage ambulant, avec le père, Camille Goydadin, le fils Claude, les mécanos Ali et Nicolas… “La Jurassienne de Réparation”, installée dans le Haut Jura, aux Moussières. Au départ, historiquement, le père aurait lui même hérité du garage de l’ancêtre Emile, qui créa la Société des Garages Goydadin, au début de l’ère automobile en février 1908… Installés sommairement autour de leur camionnette et remorque fatiguées, les protagonistes réaliseront le diagnostic d’une panne auto, suivi de son incroyable réparation. .

Rue de la Corvée Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 38 32

