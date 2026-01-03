La justice face aux génocides Mémorial de la Shoah Paris

Venez à la rencontre des médiateurs du Mémorial pour vous former. Ces ateliers exceptionnels par petits groupes seront suivis d’un moment d’échanges et d’une collation.

Depuis 1945, la justice s’efforce de répondre aux questions soulevées par la notion de génocide : quelle est sa spécificité ? Quels sont les crimes relevant de cette catégorie juridique ?

À partir de l’étude de différents procès depuis le génocide des Arméniens, les visiteurs se saisissent de ces enjeux et interrogent la lente affirmation de la justice internationale en la matière. Les activités proposées invitent à expliquer leur place dans la mémoire collective au regard de l’écriture de l’histoire.

Ateliers exceptionnels dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 8€

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

