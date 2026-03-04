La justice seigneuriale à la fin du XVIIIe dans les Vosges, Archives départementales des Vosges, Épinal

La justice seigneuriale à la fin du XVIIIe dans les Vosges Mercredi 8 avril, 18h00 Archives départementales des Vosges Vosges

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:00:00+02:00

La justice seigneuriale à la fin du XVIIIe dans les Vosges : mésus et délits champêtres

Mercredi 8 avril 18h00-19h00

Conférence par Léonie HUSSON, étudiante en master, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La justice rurale est une réalité omniprésente dans la vie des communautés à la fin de l’Ancien-Régime. Entre divagation du bétail et querelles de voisinage, les procès-verbaux de délits champêtres sont un témoin de la vie économique et sociale et des relations quotidiennes entre les individus d’une même bourgade dans la campagne vitteloise.

Illustration : Arch. dép. Vosges, Ms14

sur inscription

Par mail : vosges-archives@vosges.fr

Par téléphone : 03 29 81 80 70

Archives départementales des Vosges 4 avenue Pierre Blanck, parc économique du Saut-le-Cerf, Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 81 80 70 http://www.archives.vosges.fr/ https://fr-fr.facebook.com/Archives88;https://twitter.com/archivesvosges;https://www.instagram.com/archivesvosges/;https://archivesconnect.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}] [{« link »: « mailto:vosges-archives@vosges.fr »}] Parkings gratuits

Conférence par Léonie HUSSON, étudiante en master, Paris 1 Panthéon-Sorbonne conférence justice

Arch. dép. Vosges, Ms14