La Kabine x Permadanse à Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles

La Kabine x Permadanse à Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles vendredi 26 septembre 2025.

La Kabine x Permadanse à Croisière

Vendredi 26 septembre 2025 de 20h à 23h59. 65 Boulevard Emile Combes 13200 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 23:59:00

Date(s) :

2025-09-26

Pour ce deuxième rendez-vous du Festival OFF à Croisière, on reçoit la compagnie hybride marseillaise Permadanse.

Pour ce deuxième rendez-vous du Festival OFF à Croisière, on reçoit la compagnie hybride marseillaise Permadanse, qui crée des espaces de dialogue entre la danse contemporaine et la musique électronique. Ainsi, la chorégraphe associée Maria Cargnelli animera un atelier de danse ouvert à toustes (sur inscription) de 20h à 22h, qui aboutira sur une performance au début du set de Vanda Forte. Pour clôturer la soirée, Vanda Forte, artiste multi-disciplinaire aux innombrables talents, nous délectera d’un set bass bouncy et club dont il a le secret.



20h-22h Atelier danse Maria Cargnelli (sur inscription)



22h-00h Vanda Forte djset + performance .

65 Boulevard Emile Combes 13200 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr

English :

For the second Festival OFF à Croisière event, we welcome Marseille-based hybrid company Permadanse.

German :

Für diesen zweiten Termin des Festivals OFF à Croisière empfangen wir die hybride Kompanie Permadanse aus Marseille.

Italiano :

Per la seconda edizione del Festival OFF à Croisière, diamo il benvenuto a Permadanse, una compagnia ibrida di Marsiglia.

Espanol :

Para la segunda edición del Festival OFF à Croisière, damos la bienvenida a Permadanse, una compañía híbrida de Marsella.

L’événement La Kabine x Permadanse à Croisière Arles a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme d’Arles