La Karaoclette du PTT Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux

La Karaoclette du PTT

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée Karaoké autour d’une raclette.

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com

English :

Karaoke and raclette evening.

