La Karaoclette du PTT Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux

La Karaoclette du PTT Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux samedi 31 janvier 2026.

La Karaoclette du PTT

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Soirée Karaoké autour d’une raclette.
  .

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27  cafeassogenissieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Karaoke and raclette evening.

L’événement La Karaoclette du PTT Génissieux a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme