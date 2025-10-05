La Kembsoise Kembs

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-05 09:00:00

2025-10-05

A l’occasion d’Octobre Rose, mois de prévention et de sensibilisation au cancer du sein, nous vous invitons à participer à la troisième édition de La Kembsoise, qui consiste en une course/marche de 2 km, 6 km ou 12 km (au choix) ouverte à tous. Enfilez vos tenues roses et venez profiter d’un moment convivial !

Inscription et petite restauration sur place.

Possibilité d’amener vos animaux tenus en laisse.

Présence de stands de prévention et d’information.

** Tous les bénéfices de La Kembsoise seront reversés à la Ligue contre le cancer, association qui lutte activement contre le cancer, soutient les patients et finance la recherche médicale. ** .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est

