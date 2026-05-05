La kermesse 2000, Bourg de Saint-Cadou, 29450 Sizun, Saint-Cadou

La kermesse 2000 Samedi 23 mai, 11h30 Bourg de Saint-Cadou, 29450 Sizun Finistère

Studio : prix libre (places limitées)

Place et alentours : gratuit

Eglise : 7 Euros (places limitées)

Soir / Kermesse sous chapiteaux

8 Euros (prix coûtant)

10 Euros (prix normal)

15 Euros (prix de soutien)

Gratuit – de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:30:00+02:00 – 2026-05-24T02:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:30:00+02:00 – 2026-05-24T02:00:00+02:00

L’Assomniak remet le couvert après la mémorable pekno-parade de 2025. C’est une année particulière car l’Assomniak fête ses 20 ans, c’est donc l’occasion de mettre les petits plats dans les grands, de célébrer le chemin parcouru, le bourg de Saint Cadou et celles et ceux qui le font vivre.

Les festivités débuteront dès 11h dans les studio Streat ar skol avec un spectacle musical pour les tout petits Mini·Maxi par Chapi Chapo & les petites musiques de pluie (prix libre).

Sur la place à partir de 12h, une fête foraine collaborative se mettra en place et proposera de nombreuses attractions pour petits et grands (gratuit). On pourra aussi profiter des concerts de El Maout et son électro buccale ainsi que Man Foo Tits, almost trio de Dark French HipHop.

Une exposition photo investira le bourg et sera visible dans le café-épicerie Chez Mimi et Yvette, au pub Saint-Hubert ainsi qu’à la boulangerie Ty Forn. Cette exposition rassemble les photos collectée auprès de nombreux et nombreuses contributeurs et contributrices et retrace 20 d’organisation de concerts et autres événements à Saint Cadou.

A 16h c’est l’église ornée de ses campanules bleus qui sera mise à l’honneur avec un concert de Brieg Guerveno (réservation sur HelloAsso possible).

A 17h ce sera le tour de la DJ Agnès Sans Plomb 95 d’ambiancer le bourg et lancer le grande procession vers un champ à proximité.

Dès 18h la soirée débutera avec une grande nouveauté cette année : une superbe foire rassemblée dans un village forain vivant. De l’amusement en perspective avec les collectifs BILLIE, LE LOLISTAN, MULTIPTOP, DOGZILLA et la compagnie « A PEU PRÊTES ». Toute la soirée, dans un cadre on ne peut plus bucolique et sur deux scène se succèderont les groupes: Argalouve, Alga Alga, Casse Dalle, MC Ker6, Par le Gast, Cromorne, Horizontal Francis (trio), Our Carlson, Caos.808 et les DJ de l’A.B.B.A pour clôturer la soirée vers 2h du matin!

Bourg de Saint-Cadou, 29450 Sizun saint cadou Saint-Cadou 29450 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-assomniak/evenements/la-fete-du-bourg-kermesse-2000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/36j5379f »}]

Revival de la tant regrettée « Kermesse à Raymond » en pleine nature et sous chapiteaux, doublé d’une thématique « Fête Foraine », arty et engagée. 16 heures de concerts et spectacles pour toutes et tous. Saint-Cadou Kermesse

Association Assomniak