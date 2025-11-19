LA KERMESSE FESTIVAL 2026 – PASS 1 JOUR – LA KERMESSE FESTIVAL – PASS 1 JOUR – PARC DE LA NAVALE La Seyne Sur Mer

LA KERMESSE FESTIVAL 2026 – PASS 1 JOUR – LA KERMESSE FESTIVAL – PASS 1 JOUR Début : 2026-07-31 à 16:00. Tarif : – euros.

CHAFADOU PRODUCTIONS PRÉSENTE : LA KERMESSE FESTIVAL – PASS 1 JOURQuatre ans déjà que La Kermesse Festival fait vibrer La Seyne-sur-Mer au rythme des années2000… et on ne compte pas s’arrêter là !Du 31 juillet au 2 août 2026, prépare-toi à revivre la décennie la plus pop de ta vie dans uneambiance survoltée, au coeur du Parc de la Navale.Toujours plus de hits, toujours plus d’amour, toujours plus de souvenirs à partager. Et cetteannée encore, la fête s’annonce mémorable.MINEURS AUTORISÉS UNIQUEMENT SI ACCOMPAGNÉS.?? Parc de la Navale – 83500 La Seyne-sur-Mer?? Vendredi 31 Juillet, Samedi 01 et Dimanche 02 Août 2026?? 16h00 – 23h55Fin des contrôles d’accès à 22h30.Toute sortie est définitive.BILLETTERIELes Pass 1 Jour, 2 Jours et 3 Jours sont mis en vente en 5 phases, avec des quotas limités àchaque étape. Plus vous réservez tôt, plus le tarif est avantageux !Quand une phase est complète, la suivante prend le relais avec un prix légèrement plus élevé.La dernière phase marque le sprint final avant le sold-out.PROGRAMMATION – ARTISTES PRÉSENTSLa programmation ? Patience… Elle arrive très bientôt. Mais si tu nous connais, tu sais qu’elleenverra du lourd.JOUR 1 – Vendredi 31 Juillet• To Be Announced (TBA)JOUR 2 – Samedi 01 Août• To Be Announced (TBA)JOUR 3 – Dimanche 02 Août• To Be Announced (TBA)COMPTE PICSOU – Votre porte-monnaie du festivalLe festival est 100 % cashless pour simplifier vos achats sur place.Lors de l’achat de votre Pass, 1,50€ de frais d’activation vous sera demandé.Vous pourrez ensuite recharger votre compte en ligne avant l’événement pour gagner dutemps et profiter pleinement du festival.Après le festival, vous aurez la possibilité de demander le remboursement de votre solde enligne pendant une période définie. Attention : 1€ de frais de remboursement sera prélevé etun minimum de 2€ de solde est nécessaire pour déclencher le remboursement.INFOS DIVERSES?? Parc de la Navale – 83500 La Seyne-sur-Mer?? Vendredi 31 Juillet, Samedi 01 et Dimanche 02 Août 2026?? 16h00 – 23h55Fin des contrôles d’accès à 22h30.Toute sortie est définitive.

PARC DE LA NAVALE BD TOUSSAINT MERLE – 83500 La Seyne Sur Mer 83