LA KERMESSE FESTIVAL – PASS 1 JOUR – THEATRE DE VERDURE Nice

CHAFADOU PRODUCTIONS PRÉSENTE : LA KERMESSE FESTIVAL 2026 – PASS 1 JOURCinq ans déjà que La Kermesse Festival fait vibrer Nice au rythme des années 2000… et on ne compte pas s’arrêter là !Du 3 au 5 juillet 2026, prépare-toi à revivre la décennie la plus pop de ta vie dans uneambiance survoltée.Toujours plus de hits, toujours plus d’amour, toujours plus de souvenirs à partager. Et cetteannée encore, la fête s’annonce mémorable.MINEURS AUTORISÉS UNIQUEMENT SI ACCOMPAGNÉS.Théâtre de Verdure – 06000 NiceVendredi 03, Samedi 04 et Dimanche 05 Juillet 202617h30 – 23h30Fin des contrôles d’accès à 22h30.Toute sortie est définitive.BILLETTERIELes Pass 1 Jour, 2 Jours et 3 Jours sont mis en vente en 5 phases, avec des quotas limités àchaque étape. Plus vous réservez tôt, plus le tarif est avantageux !Quand une phase est complète, la suivante prend le relais avec un prix légèrement plus élevé.La dernière phase marque le sprint final avant le sold-out.PROGRAMMATION – ARTISTES PRÉSENTSLa programmation ? Patience… Elle arrive très bientôt. Mais si tu nous connais, tu sais qu’elleenverra du lourd.JOUR 1 – Vendredi 03 Juillet• To Be Announced (TBA)JOUR 2 – Samedi 04 Juillet• To Be Announced (TBA)JOUR 3 – Dimanche 05 Juillet• To Be Announced (TBA)COMPTE PICSOU – Votre porte-monnaie du festivalLe festival est 100 % cashless pour simplifier vos achats sur place.Lors de l’achat de votre Pass, 1,50€ de frais d’activation vous sera demandé.Vous pourrez ensuite recharger votre compte en ligne avant l’événement pour gagner dutemps et profiter pleinement du festival.Après le festival, vous aurez la possibilité de demander le remboursement de votre solde enligne pendant une période définie. Attention : 1€ de frais de remboursement sera prélevé etun minimum de 2€ de solde est nécessaire pour déclencher le remboursement.

THEATRE DE VERDURE 1 PROMENADE DES ANGLAIS 06000 Nice 06