La Kermesse la KafeTière mène la Danse
Kerenoc Pleumeur-Bodou
6 juillet 2025 14:00

18 rue des écoles

14:00:00

23:00:00

2025-07-06

Rappelant les Kermesses d’autrefois, cet événement singulier a pour objectif de remercier ses bénévoles, faire découvrir le projet et vivre le territoire.

Autour des danses, la programmation fait dialoguer les démonstrations d’associations locales et les spectacles.

Le public pourra s’initier à la danse écossaise, à la danse orientale et au tango argentin, contempler un spectacle de Flamenco et écouter de la musique brésilienne.

Et bien sûr, pas de vraie kermesse sans friandises et sans jeux le tout offert par la KafeTière ! .

22560 Côtes-d'Armor Bretagne

