Finistère

La kersantite une roche emblématique de la Bretagne Parking 140 Lieu-dit Kersanton Loperhet Finistère

Début : 2025-07-13 15:30:00

fin : 2025-07-20 17:30:00

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

La plage de Kersanton à Loperhet est un formidable musée à ciel ouvert. Nous allons plonger dans l’histoire géologique de la région, il y a plus de 300 millions d’années, et dans le patrimoine local grâce à une roche emblématique de la Bretagne : la kersantite, la seule roche dont le nom officiel vient d’un toponyme breton.

Fossiles, temps géologiques, kersantite… Les géosciences et l’histoire du patrimoine donnent un tout autre visage à la rade de Brest.

Histoire de la Terre et histoire de l’Homme.

Sur réservation.

Parking 140 Lieu-dit Kersanton

Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 71 28 63 72

