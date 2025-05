LA KICK’S DAY 2025 – Agde, 24 mai 2025 07:00, Agde.

LA KICK’S DAY 2025 AU PALAIS DES SPORTS DE LA VILLE D’AGDE

Organisé par la ligue Occitanie de Kickboxing, Muaythaï et disciplines associées

Tournois Open de Kickboxing ouverts à tous les clubs du sud de la France, organisés par la ligue Occitanie de Kickboxing, Muaythaï et disciplines associées Kickboxing, Lowkick, Kick Light, Pancrace, Assaut et Combat. De poussin à vétéran.

Assistez à des combats amateurs juniors et seniors de classe B et A sur ring, et enfants, ados et adultes en Kick-Light sur tatamis..

Pesée officielle le vendredi 23 mai de 18h à 20h30. .

Boulevard des Hellènes

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 60 sports@ville-agde.fr

English :

KICK’S DAY 2025 AT AGDE’S PALAIS DES SPORTS

Organized by the Ligue Occitanie de Kickboxing, Muaythaï et disciplines associées

German :

DER KICK’S DAY 2025 IM SPORTPALAST DER STADT AGDE

Organisiert von der Ligue Occitanie de Kickboxing, Muaythaï et disciplines associées (Liga Okzitanien für Kickboxen, Muaythai und verwandte Disziplinen)

Italiano :

GIORNATA DELLA KICK 2025 AL CENTRO SPORTIVO DI AGDE

Organizzato dalla Lega Occitania Kickboxing, Muaythai e Discipline Associate

Espanol :

KICK’S DAY 2025 EN EL POLIDEPORTIVO DE AGDE

Organizado por la Liga Occitana de Kickboxing, Muaythai y Disciplinas Asociadas

