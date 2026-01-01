La kitch hivernale à Saint-Rémy-de-Provence Le Provençal Saint-Rémy-de-Provence

La kitch hivernale à Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 10 janvier 2026 de 19h à 0h30. Le Provençal 18 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’association l’Avenir Saint Rémois vous donne rendez-vous au bar tabac Le Provençal à Saint-Rémy-de-Provence.Familles

Le bar tabac Le Provençal vous accueille samedi 10 janvier pour une soirée totalement kitch à partir de 19h.



Parez-vous de vos plus belles tenues pour enflammer la piste avec l’incontournable DJ Otto. .

Le Provençal 18 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 57 52 98 lavenirsaintremois@gmail.com

English :

The Avenir Saint Rémois association invites you to meet at Le Provençal bar and tobacconist’s in Saint-Rémy-de-Provence.

