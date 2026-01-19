La Labrysienne

Labry Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:45:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

L’association Motiv’Run organise la 7ème édition de La Labrysienne

Course nature 10km départ 9h45

Parcours de marche 6km et 10km départ 10h

Les inscriptions sont ouvertes sur gotiming.frTout public

Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est motivrun@gmail.com

English :

The Motiv’Run association is organizing the 7th edition of La Labrysienne

Nature race 10km start 9:45am

6km and 10km walk starting at 10am

Registration is open on gotiming.fr

