La Labrysienne Labry
La Labrysienne Labry dimanche 22 février 2026.
La Labrysienne
Labry Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:45:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
L’association Motiv’Run organise la 7ème édition de La Labrysienne
Course nature 10km départ 9h45
Parcours de marche 6km et 10km départ 10h
Les inscriptions sont ouvertes sur gotiming.frTout public
.
Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est motivrun@gmail.com
English :
The Motiv’Run association is organizing the 7th edition of La Labrysienne
Nature race 10km start 9:45am
6km and 10km walk starting at 10am
Registration is open on gotiming.fr
L’événement La Labrysienne Labry a été mis à jour le 2026-01-19 par MILTOL