La laïcité au sein des associations sportives : des principes à la pratique Foyer de Bréquigny – Plaine de jeux de Bréquigny Rennes Lundi 8 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

ORGANISATEURS : Cercle Paul Bert, Ligue de l’enseignement 35, Université de Rennes

Comment, très concrètement, le principe de laïcité s’exprime-t-il dans le droit, dans les règles et jusque sur les terrains de sport, que l’on soit bénévole, salarié, ou usager ? Aurélien Rissel, maître de conférences et référent laïcité de l’Université de Rennes nous rappelera ce que dit la loi, pour mettre en perspective les témoignages du Cercle Paul Bert, Erwan Galesne, François Almange, Camille Collet, nourris pardes échanges réguliers avec la salle. Animée par René Jouquand, Ligue de l’enseignement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-08T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-08T20:30:00.000+01:00

Foyer de Bréquigny – Plaine de jeux de Bréquigny 12 Bd Albert 1er, Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine