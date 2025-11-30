La laïcité dans les entreprises Synagogue – Centre communautaire Edmond Safra Rennes Dimanche 30 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Places limitées – Gratuit sur inscription

ORGANISATEURS : Association culturelle et cultuelle israélite de Rennes, Groupe Jules Isaac

Éric Meyer Aziza est rabbin d’Arcachon depuis 13 ans. Il est aussi titulaire d’un master en Sciences des religions et sociétés et a été auditeur de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) en 2024. Aujourd’hui, il intervient auprès des entreprises, des institutions et des collectivités pour les aider à gérer sereinement les enjeux de laïcité, de diversité et de cohésion. Cette conférence sera suivie du verre de l’amitié.

accir.rennes@gmail.com

Synagogue – Centre communautaire Edmond Safra 5 Allée du Mont Dol, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine