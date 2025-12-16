La Laïcité en questions Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

La Laïcité en questions Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes samedi 10 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit Le Fonds documentaire Tissé Métisse est une bibliothèque spécialisée sur les questions de migrations, d’immigration et d’interculturalité. Il est accessible à toutes et tous, grands et petits.Consultation libre sur place et prêts gratuits sur inscription.Vous souhaitez venir au Fonds documentaire avec un groupe pourdécouvrir le lieu, visiter une exposition ?N’hésitez pas à nous contacter ! Adulte, Jeune Public, Etudiant, Tout public 

A l’occasion des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, dite loi de 1905, le Fonds documentaire Tissé Métisse vous invite à découvrir l’exposition de la Bibliothèque Nationale de France (BnF) «La laïcité en questions»

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/ 02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/