La Laïcité en questions Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 14:00 – 18:00

Le Fonds documentaire Tissé Métisse est une bibliothèque spécialisée sur les questions de migrations, d'immigration et d'interculturalité. Il est accessible à toutes et tous, grands et petits. Consultation libre sur place et prêts gratuits sur inscription. Vous souhaitez venir au Fonds documentaire avec un groupe pour découvrir le lieu, visiter une exposition ? N'hésitez pas à nous contacter !

A l’occasion des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, dite loi de 1905, le Fonds documentaire Tissé Métisse vous invite à découvrir l’exposition de la Bibliothèque Nationale de France (BnF) «La laïcité en questions»

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/