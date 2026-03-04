La laine feutrée, Bibliothèque Parment, Rouen

La laine feutrée Samedi 14 mars, 14h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00

Vous connaissez la laine, mais la laine feutrée, qu’est-ce que c’est ? On pique, on assemble, et on pique encore ! Venez découvrir tout cela lors d’un atelier convivial et repartez avec votre propre création. Rien à amener, tout le matériel vous est fourni. L’occasion de découvrir collectivement une pratique peu connue et amusante. Attention aux doigts, c’est bien la laine qu’il faut piquer !

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/la-laine-feutree »}]

On pique, on assemble, et on pique encore ! Venez découvrir tout cela lors d’un atelier convivial et repartez avec votre propre création.

© Malo Loret