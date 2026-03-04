La laine feutrée, Bibliothèque Parment, Rouen

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-03-14T14:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00
Vous connaissez la laine, mais la laine feutrée, qu’est-ce que c’est ? On pique, on assemble, et on pique encore ! Venez découvrir tout cela lors d’un atelier convivial et repartez avec votre propre création. Rien à amener, tout le matériel vous est fourni. L’occasion de découvrir collectivement une pratique peu connue et amusante. Attention aux doigts, c’est bien la laine qu’il faut piquer !

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen
© Malo Loret