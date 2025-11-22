La Lampisterie s’illumine ! Domaine de l’Ocrerie Pourrain
La Lampisterie s’illumine ! Domaine de l’Ocrerie Pourrain samedi 22 novembre 2025.
La Lampisterie s’illumine !
Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21
Le courant va passer avec Le Studio Ocre qui présente au Domaine de l’Ocrerie, l’événement pour les fêtes La Lampisterie s’illumine !
Exposition-vente du 22 novembre au 21 décembre 2025, , tous les week-ends et sur RDV en semaine Nicolas Delarbre présente sa collection de créations lumineuses, festives et tortueuses ! Ne manquez pas le vernissage avec son défilé de lampes portées dans une ambiance loufoque et décalée créée par le Collectif Tournelesol ! .
Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 14 56 02
English : La Lampisterie s’illumine !
German : La Lampisterie s’illumine !
Italiano :
Espanol :
L’événement La Lampisterie s’illumine ! Pourrain a été mis à jour le 2025-10-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)