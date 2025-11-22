La Lampisterie s’illumine ! Domaine de l’Ocrerie Pourrain

La Lampisterie s’illumine !

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Le courant va passer avec Le Studio Ocre qui présente au Domaine de l’Ocrerie, l’événement pour les fêtes La Lampisterie s’illumine !

Exposition-vente du 22 novembre au 21 décembre 2025, , tous les week-ends et sur RDV en semaine Nicolas Delarbre présente sa collection de créations lumineuses, festives et tortueuses ! Ne manquez pas le vernissage avec son défilé de lampes portées dans une ambiance loufoque et décalée créée par le Collectif Tournelesol ! .

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 14 56 02

