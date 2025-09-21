La landaise Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour
Chers cinéphiles, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, nous vous proposons la diffusion de 2 documentaires au Cinéma de Pontonx le Dimanche 21 Septembre.
17h, diffusion de « La Landaise » court-métrage (0h11) de l’association @asso_lalandaise sur la villa du même nom qui l’héberge la landaise . ?? Participation au chapeau Vente de produits de l’association .
Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com
English : La landaise
Dear cinephiles, as part of the European Heritage Days 2025, we’re showing 2 documentaries at the Pontonx Cinema on Sunday September 21.
5pm, showing of « La Landaise »: a short film (0h11) by the @asso_lalandaise association about the villa of the same name that housed the town
German : La landaise
Liebe Filmfans, im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 zeigen wir am Sonntag, den 21. September, zwei Dokumentarfilme im Kino von Pontonx.
17 Uhr, Ausstrahlung von « La Landaise »: Kurzfilm (0h11) des Vereins @asso_lalandaise über die gleichnamige Villa, in der die Landaise untergebracht war
Italiano :
Nell’ambito delle 2025 Giornate Europee del Patrimonio, domenica 21 settembre proietteremo due documentari al cinema Pontonx.
alle 17:00, proiezione di « La Landaise »: un cortometraggio (0h11) dell’associazione @asso_lalandaise sull’omonima villa che ospitava la città
Espanol : La landaise
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, proyectamos 2 documentales en el cine Pontonx el domingo 21 de septiembre.
17:00 h, proyección de « La Landaise »: cortometraje (0h11) de la asociación @asso_lalandaise sobre la villa del mismo nombre que albergaba la ciudad
