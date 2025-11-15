La Langue de mon Père de Sultan Ulutas Alopé | Théâtre l’Archipel Fouesnant

La Langue de mon Père de Sultan Ulutas Alopé | Théâtre l’Archipel Fouesnant samedi 15 novembre 2025.

La Langue de mon Père de Sultan Ulutas Alopé | Théâtre

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Une langue peut-elle être un gilet de sauvetage ?

C’est l’histoire d’une jeune femme turque récemment immigrée en France. Tandis qu’elle attend ses papiers, l’apprentissage de la langue de son père, le kurde, lui apparaît comme une échappatoire. Mais il la fait aussi voyager vers des zones d’ombre de son passé. En apprenant cette langue longtemps interdite dans son pays natal, elle interroge le rapport à son père qu’elle n’a pas vu depuis des années et le racisme quotidien avec lequel elle s’est construite en tant qu’enfant. Pendant ce voyage mental entre la Turquie et la France, elle porte le français comme une protection, une langue qu’elle ne maitrise pas totalement mais que personne d’autre dans sa famille ne parle ni ne comprend.

Ce récit intime dit par une jeune femme naviguant entre plusieurs cultures, entre plusieurs langues est un seule en scène de Sultan Ulutas Alopé, comédienne, metteure en scène et autrice turque et kurde. Il s’agit de son premier texte de théâtre écrit dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle, dans un français légèrement étrange(r).

Dans le cadre d’un temps fort consacré à la Turquie .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Langue de mon Père de Sultan Ulutas Alopé | Théâtre Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN