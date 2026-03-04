La Langue de Mon Père, Palais de la Porte Dorée,

La Langue de Mon Père 19 et 20 mars Palais de la Porte Dorée Paris

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T10:15:00+01:00 – 2026-03-19T11:20:00+01:00

Fin : 2026-03-20T10:15:00+01:00 – 2026-03-20T11:20:00+01:00

« La Langue de Mon Père » est un seul en scène qui traite l’histoire d’une femme Turque et Kurde immigrée en France. Elle fait une demande de carte de séjour. La procédure administrative prend plusieurs mois. Dans l’attente du traitement de sa demande, elle se retrouve administrativement paralysée. Elle n’a pas le droit de travailler. Elle décide alors d’apprendre la langue maternelle de son père, le kurde. Le kurde a été interdit pendant plusieurs années par la loi en Turquie. L’apprentissage du kurde fait réfléchir cette femme sur son identité. Elle questionne également le rapport à son père; un père qui est parti à l’autre bout du monde et avec qui elle n’a plus de contact depuis des années. Elle exhume la honte d’être Kurde, une honte qu’elle a portée inconsciemment pendant des années. Elle s’interroge sur le racisme qu’elle a subi et avec lequel elle s’est construite en tant qu’enfant.

Le récit de cette femme devient un voyage vers son passé, son enfance. Elle témoigne du quotidien d’une famille modeste dans la société Turque du milieu des années quatre-vingt-dix. Pendant ce voyage mental entre la Turquie et la France, elle parle à son père par la langue du pays auquel elle est immigrée. Elle porte le français comme une protection, une langue qu’elle ne maitrise pas totalement et que personne d’autre dans sa famille ne parle ni ne comprend. Une langue peut-elle être un gilet de sauvetage ? Comment le racisme quotidien sème la violence et la honte chez les individus ? Peut-on dissocier la violence dans une famille de celle d’une société dans laquelle elle s’est construite ?

// Création 2023

Texte, mise en scène, jeu : Sultan Ulutas Alopé

Collaboration mise en scène : Jeanne Garraud

Spectacle labellisé Festival Sens Interdits

Texte édité aux éditions l’Espace d’Un Instant (2023) et présélectionné pour le Prix Sony Labou Tansi et le Prix Godot des lycéens 2024-2025.

Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil, 75012 Paris 75012 Quartier du Bel-Air Paris Île-de-France

Grand Chêne Chevelü – Sultan Ulutas Alopé seul en scène identité

Muge Uzun