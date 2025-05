La Langue de Najac, rencontre avec l’artiste Didier Trénet – Najac, 15 mai 2025 07:00, Najac.

Rencontre avec l’artiste Didier Trénet autour de La Langue de Najac et Le Siège de l’éthernité à venir, œuvres réalisées en 2023 à Najac dans le cadre d’une commande publique.

LA LANGUE DE NAJAC

Rencontre avec l’artiste Didier Trénet et Marie Angelé,

conseillère pour les arts visuels Drac Occitanie

jeudi 15.05.2025 de 14h30 à 17h

[ À LA MAISON DU GOUVERNEUR, 1 rue du Château, 12 NAJAC ]

En partenariat avec l’Université des Savoirs Partagés Villefranche-de-Rouergue

et la Maison du Gouverneur, CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue

En 2018, la commune de Najac s’est engagée dans une commande publique artistique soutenue par le ministère de la Culture un projet d’aménagement artistique des abords de la Maison du Gouverneur (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue).

La rencontre entre Didier Trénet, l’histoire et la majesté de Najac a ainsi donné naissance à un projet artistique et paysager global d’où émergent deux sculptures, La Langue de Najac et Le Siège de l’éthernité à venir. L’une étincelle de bronze au soleil levant tandis que l’autre, en béton réfractaire, dessine un trône bien inconfortable.

Didier Trénet et Marie Angelé associent leurs voix pour présenter cette œuvre et le contexte de sa réalisation au cœur du village de Najac. Cette rencontre sera aussi l’occasion de présenter l’édition parue chez joca seria en 2023 qui documente l’ensemble de cette aventure artistique, paysagère et patrimoniale.

+ Didier Trénet, représenté par la Galerie Papillon

+ Maison du Gouverneur, CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue

+ Université des savoirs partagés Villefranche de Rouergue



Didier Trénet, La Langue de Najac, 2024, éditions joca seria, 96 pages, 19 euros .

1 rue du Château

Najac 12270 Aveyron Occitanie

English :

Meeting with artist Didier Trénet to discuss La Langue de Najac and Le Siège de l’éthernité à venir, works created in 2023 in Najac as part of a public commission.

German :

Treffen mit dem Künstler Didier Trénet rund um La Langue de Najac und Le Siège de l’éthernité à venir, ?uvres réalisées en 2023 à Najac dans le cadre d’une commande publique.

Italiano :

Incontro con l’artista Didier Trénet per parlare di La Langue de Najac e Le Siège de l’éthernité à venir, opere realizzate nel 2023 a Najac nell’ambito di una commissione pubblica.

Espanol :

Encuentro con el artista Didier Trénet para hablar de La Langue de Najac y Le Siège de l’éthernité à venir, obras realizadas en 2023 en Najac en el marco de un encargo público.

