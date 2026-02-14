La Langue de Zahra, Cinéma L’Odéon, Barjols
La Langue de Zahra, Cinéma L’Odéon, Barjols mercredi 18 février 2026.
La Langue de Zahra Mercredi 18 février, 18h00 Cinéma L’Odéon Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T18:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:33:00+01:00
Fin : 2026-02-18T18:00:00+01:00 – 2026-02-18T19:33:00+01:00
Cinéma L’Odéon rue du Barri, Barjols Barjols 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avec réalisatrice – Les Kabyles existent d’abord par la parole. Chaque geste, chaque instant de leur quotidien peut donner lieu à une langue de vers, de métaphores, de proverbes… Ne dit-on pas que … L’Odéon La Langue de Zahra