La langue des crêpes Foyer rural Château-Gontier-sur-Mayenne

La langue des crêpes
Foyer rural Avenue de la Division Leclerc Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Début : 2026-03-19 20:30:00
Compagnie Goémon Goéland
Jean-Philippe Davodeau renoue avec ses racines bretonnes pour questionner les discriminations faites aux langues minoritaires et les impacts sur les générations actuelles.
Face au modèle linguistique dominant, de nombreuses familles ont abandonné leur langue ancestrale considérée comme déclassée. Mais quelles ont été les répercussions de cette perte collective et intergénérationnelle ? Alors que ses grands-parents n’ont pas transmis le breton à leurs enfants, Jean Philippe Davodeau s’est lancé dans l’apprentissage de cette langue en 2018. C’est pour lui le point de départ d’une réflexion sur la place des langues minoritaires et le sentiment contradictoire de fierté et de honte lié à nos origines.
Entouré d’un comédien crêpier et d’un chanteur de kan ha diskan (technique de chant traditionnel breton), il nous convie à une soirée conviviale et ludique qui vise à réhabiliter les gens qui ont pu souffrir, de façon directe ou indirecte, de leur langue ou de son absence.
visuel © Nicolas Respriget
théâtre
jeudi 19 mars 2026 20h30
Château-Gontier, Foyer rural, av. de la Division Leclerc
vendredi 20 mars 2026 20h30
Origné, salle des fêtes
samedi 21 mars 2026 20h30
Coudray, salle des Coudriers
dimanche 22 mars 2026 17h00
Peuton, salle La Peutonnaise
à partir de 14 ans
durée 1h
placement libre
tarif D .
Foyer rural Avenue de la Division Leclerc Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
