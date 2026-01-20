La langue des crêpes Salle des fêtes Origné

La langue des crêpes

Salle des fêtes 4 Rue d’Anjou Origné Mayenne

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Compagnie Goémon Goéland

Jean-Philippe Davodeau renoue avec ses racines bretonnes pour questionner les discriminations faites aux langues minoritaires et les impacts sur les générations actuelles.

Face au modèle linguistique dominant, de nombreuses familles ont abandonné leur langue ancestrale considérée comme déclassée. Mais quelles ont été les répercussions de cette perte collective et intergénérationnelle ? Alors que ses grands-parents n’ont pas transmis le breton à leurs enfants, Jean Philippe Davodeau s’est lancé dans l’apprentissage de cette langue en 2018. C’est pour lui le point de départ d’une réflexion sur la place des langues minoritaires et le sentiment contradictoire de fierté et de honte lié à nos origines.

Entouré d’un comédien crêpier et d’un chanteur de kan ha diskan (technique de chant traditionnel breton), il nous convie à une soirée conviviale et ludique qui vise à réhabiliter les gens qui ont pu souffrir, de façon directe ou indirecte, de leur langue ou de son absence.

jeudi 19 mars 2026 20h30

Château-Gontier, Foyer rural, av. de la Division Leclerc

vendredi 20 mars 2026 20h30

Origné, salle des fêtes

samedi 21 mars 2026 20h30

Coudray, salle des Coudriers

dimanche 22 mars 2026 17h00

Peuton, salle La Peutonnaise

à partir de 14 ans

durée 1h

placement libre

tarif D .

Salle des fêtes 4 Rue d’Anjou Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

