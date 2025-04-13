La langue française confidences sur ses particularités et ses outils avec Jean Pruvost Rouen
La langue française confidences sur ses particularités et ses outils avec Jean Pruvost Rouen mardi 28 avril 2026.
La langue française confidences sur ses particularités et ses outils avec Jean Pruvost
5 Rue Robert Schuman Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 21:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Rejoignez Jean Pruvost le 28 avril 2026 pour un voyage passionnant à travers les mystères et les richesses de la langue française.
À travers anecdotes, exemples concrets et surprises linguistiques, cette conférence invite à mieux comprendre notre langue et à en faire une véritable alliée du quotidien. .
5 Rue Robert Schuman Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 forum@scienceaction.asso.fr
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English : La langue française confidences sur ses particularités et ses outils avec Jean Pruvost
L’événement La langue française confidences sur ses particularités et ses outils avec Jean Pruvost Rouen a été mis à jour le 2026-03-12 par Seine-Maritime Attractivité