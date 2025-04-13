La langue française confidences sur ses particularités et ses outils avec Jean Pruvost

5 Rue Robert Schuman Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 21:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Rejoignez Jean Pruvost le 28 avril 2026 pour un voyage passionnant à travers les mystères et les richesses de la langue française.

À travers anecdotes, exemples concrets et surprises linguistiques, cette conférence invite à mieux comprendre notre langue et à en faire une véritable alliée du quotidien. .

5 Rue Robert Schuman Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 forum@scienceaction.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La langue française confidences sur ses particularités et ses outils avec Jean Pruvost

L’événement La langue française confidences sur ses particularités et ses outils avec Jean Pruvost Rouen a été mis à jour le 2026-03-12 par Seine-Maritime Attractivité