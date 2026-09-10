La langue, organe central et indispensable, Café des Champs Libres, Rennes
mercredi 7 octobre 2026 · Café des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
La langue, organe central et indispensable Mercredi 7 octobre, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T18:30:00+02:00 – 2026-10-07T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T18:30:00+02:00 – 2026-10-07T19:30:00+02:00
Elle peut se tordre et se tendre, se déployer ou se recroqueviller : molle et pourtant étonnamment robuste, certains aspects de son fonctionnement sont encore relativement méconnus. Comment l’expliquer ?
En lien avec Sciences Ouest n°441 (octobre 2026). Dans le cadre de la Fête de la Science
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Élocution, déglutition, perception des saveurs… Quel rôle joue la langue dans notre quotidien ? Réponse avec l’ORL Franck Jégoux.
Olga Shefer / Istock
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