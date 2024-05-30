La Lanterne fête l’Irlande ! – Fête de la Morue Cinéma La Lanterne Bègles

La Lanterne fête l’Irlande ! – Fête de la Morue 30 mai – 2 juin 2024 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T21:00:00 – 2024-05-30T22:30:00

Fin : 2024-06-02T20:45:00 – 2024-06-02T22:30:00

À l’occasion de la Fête de la Morue, qui met cette année l’Irlande à l’honneur, La Lanterne vous propose une belle sélection de trois films irlandais pour tous les âges.

Au programme :

la fable drôle et cruelle Les Banshees d’Inisherin – Jeudi 30 mai à 21h

le très beau film d’animation Le Peuple loup (dès 7 ans) – Samedi 1er juin à 14h

un détour par l’Irlande du Nord avec le touchant récit autobiographique de Kenneth Branagh, Belfast – Dimanche 2 juin à 20h45Le film

