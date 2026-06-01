La Lanvertoise en Fête Lantenne-Vertière
La Lanvertoise en Fête Lantenne-Vertière samedi 13 juin 2026.
Lantenne-Vertière
La Lanvertoise en Fête
Lantenne-Vertière Doubs
Tarif : 8 – 8 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
10ème Estivale de la Lanvertoise ! Au programme 3 parcours VTT, 1 parcours Gravel, 3 parcours de marche trail découverte, un concert avec The Pop Spirit Band et un grand feu d’artifice en clôture de cette journée festive. Buvette et restauration sur place. Inscriptions uniquement en ligne www.even-outdoor.com. .
Lantenne-Vertière 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Lanvertoise en Fête
L’événement La Lanvertoise en Fête Lantenne-Vertière a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN