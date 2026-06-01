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La Lanvertoise en Fête Lantenne-Vertière

La Lanvertoise en Fête Lantenne-Vertière

La Lanvertoise en Fête Lantenne-Vertière samedi 13 juin 2026.

Ville : 25170 Lantenne-Vertière

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 8 8 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lantenne-Vertière

La Lanvertoise en Fête

Lantenne-Vertière Doubs

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

10ème Estivale de la Lanvertoise ! Au programme 3 parcours VTT, 1 parcours Gravel, 3 parcours de marche trail découverte, un concert avec The Pop Spirit Band et un grand feu d’artifice en clôture de cette journée festive. Buvette et restauration sur place. Inscriptions uniquement en ligne www.even-outdoor.com.   .

Lantenne-Vertière 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : La Lanvertoise en Fête

L’événement La Lanvertoise en Fête Lantenne-Vertière a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN