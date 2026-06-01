Lantenne-Vertière

La Lanvertoise en Fête

Lantenne-Vertière Doubs

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

10ème Estivale de la Lanvertoise ! Au programme 3 parcours VTT, 1 parcours Gravel, 3 parcours de marche trail découverte, un concert avec The Pop Spirit Band et un grand feu d’artifice en clôture de cette journée festive. Buvette et restauration sur place. Inscriptions uniquement en ligne www.even-outdoor.com. .

Lantenne-Vertière 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Lanvertoise en Fête

L’événement La Lanvertoise en Fête Lantenne-Vertière a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN