La latence et la forme Plongée dans l’inconscient visuel de l’IA Espace multimédia Gantner Bourogne

La latence et la forme Plongée dans l’inconscient visuel de l’IA

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Dans cette conférence, nous aborderons l’IA comme un nouveau matériau, une matière brute dotée de sa propre poésie, de ses textures et de ses résistances. Comment sculpter cet imaginaire algorithmique ? Quel est le nouveau rôle de l’artiste quand la création devient un art de la conversation, une danse subtile entre l’intention humaine et la suggestion de la machine ?

Ensemble, nous démystifierons le cœur de ces outils pour nous les approprier en tant que créateurs. Vous découvrirez comment le prompt devient un pinceau d’un nouveau genre, comment guider le hasard pour provoquer des accidents heureux et comment intégrer ce partenaire créatif surprenant dans vos projets, de l’idéation au prototypage. Loin de remplacer l’artiste, l’IA peut devenir un puissant accélérateur d’idées, un miroir déformant qui révèle des nouveaux chemins.

Espace multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne Bourogne 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 59 72 lespace@territoiredebelfort.fr

