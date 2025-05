La Laurentine – Rdv à la salle des fêtes Saint-Laurent-en-Royans, 11 mai 2025 07:00, Saint-Laurent-en-Royans.

Drôme

La Laurentine Rdv à la salle des fêtes 1 place de la mairie Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 12

Date : 2025-05-11

Début : 2025-05-11 07:00:00

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11

Randonnée pédestre « La Laurentine » découvrez 3 parcours avec ravitaillements 18 km (930 D+) 10 km (370 D+) 6,5 km (170 D+)



Au départ café, thé

À l’arrivée assiette régionale



Buvette / inscription sur place

12 EUR.

Rdv à la salle des fêtes 1 place de la mairie

Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

La Laurentine » hiking trail: discover 3 routes with refreshment points: 18 km (930 D+) ? 10 km (370 D+) ? 6.5 km (170 D+)



At the start: coffee, tea

At the finish: regional plate



Refreshment bar / on-site registration

German :

Wanderung « La Laurentine »: Entdecken Sie 3 Strecken mit Verpflegungsstationen: 18 km (930 D+) ? 10 km (370 D+) ? 6,5 km (170 D+)



Am Start: Kaffee, Tee

Bei der Ankunft: regionaler Teller



Getränk / Anmeldung vor Ort

Italiano :

Sentiero « La Laurentine »: scoprite 3 percorsi con punti di ristoro: 18 km (930 D+) ? 10 km (370 D+) ? 6,5 km (170 D+)



Alla partenza: caffè, tè

All’arrivo: piatto regionale



Bar per il ristoro / registrazione in loco

Espanol :

Ruta de senderismo « La Laurentine »: descubra 3 recorridos con puntos de avituallamiento: 18 km (930 D+) ? 10 km (370 D+) ? 6,5 km (170 D+)



En la salida: café, té

A la llegada: plato regional



Avituallamiento / inscripción in situ

