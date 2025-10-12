La Leclerc Gouesnou Brest Kergaradec Gouesnou

Kergaradec E.Leclerc Porte de Gouesnou Gouesnou Finistère

Début : 2025-10-12 09:00:00

Une fête sportive, familiale et solidaire au cœur du Finistère !

Le club des Blés d’or de Gouesnou et son partenaire E.Leclerc Porte de Gouesnou vous donnent rendez-vous pour la huitième édition de cette course emblématique de la métropole brestoise. Avec plus de 1800 coureurs attendus, vivez une expérience sportive inoubliable qui allie performance et plaisir dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Un parcours au cœur de la cité du Ponant

Le départ est donné du parking de l’Hypermarché E.Leclerc Porte de Gouesnou. Le tracé vous emmène découvrir les quartiers emblématiques de Brest et le charme du centre-ville de Gouesnou dans une ambiance à la fois festive et solidaire.

Une ambiance exceptionnelle

Des animations, de la musique et une foule enthousiaste vous accompagneront tout au long du parcours pour vous pousser à donner le meilleur de vous-même. L’événement sera retransmis en direct sur la chaîne TEBEO avec deux heures de programme live !

Rejoignez une communauté de passionnés et partagez des moments inoubliables. Seul, en famille ou entre amis, affûté ou simplement soucieux de prendre du plaisir, venez passer un agréable moment de sport et de convivialité.

Informations pratiques

Retrouvez le programme complet de la journée sur le site de l’événement.

Inscription recommandée pour les personnes souhaitant courir. .

Kergaradec E.Leclerc Porte de Gouesnou Gouesnou 29850 Finistère Bretagne

