La leçon Théâtre d’Arles Arles

La leçon

Jeudi 5 mars 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 21:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Porter au public la modernité de ce texte, en dévoiler sa violence crue.

Revenir à La Leçon de Ionesco en ces temps incertains s’impose. Il y est question de la violence du langage comme arme de l’autoritarisme, question hautement politique et inspirante. Comment faire acte de partage des connaissances et créer du désir d’apprendre ? Le professeur de La Leçon représente tout le danger d’un système pyramidal qui supposerait que transmettre équivaut à imposer un savoir et qui crée une méfiance dans la jeunesse.

Transmettre, apprendre, imposer la frontière est mince. Que se passe-t-il quand elle est franchie ? C’est ce dont il sera question dans la prochaine création de Robin Renucci. .

English :

Bring the modernity of this text to the public, revealing its raw violence.

German :

Die Modernität dieses Textes in die Öffentlichkeit tragen, seine rohe Gewalt enthüllen.

Italiano :

Portare la modernità di questo testo al pubblico, rivelandone la cruda violenza.

Espanol :

Acercar al público la modernidad de este texto, revelando su cruda violencia.

