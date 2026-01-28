LA LEÇON

Castelnaudary

2026-03-13 20:30:00

2026-03-13

Revenir à La Leçon de Ionesco en ces temps incertains s’impose il y est question de la violence du langage comme arme de l’autoritarisme, question hautement politique et inspirante. Comment faire acte de partage des connaissances et créer du désir d’apprendre ? Le professeur de La Leçon représente tout le danger d’un système pyramidal qui supposerait que transmettre équivaut à imposer un savoir et qui crée une méfiance dans la jeunesse.

Tout public à partir de 15 ans.

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie

English :

Returning to Ionesco?s The Lesson in these uncertain times is a must: it deals with the violence of language as a weapon of authoritarianism, a highly political and inspiring question. How can we share knowledge and create a desire to learn? The teacher in The Lesson represents the danger of a pyramid system that assumes that passing on knowledge is tantamount to imposing it… and that creates mistrust among young people.

For audiences aged 15 and over.

