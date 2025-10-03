La Leçon de danse Le StanG Pluvigner

La Leçon de danse Le StanG Pluvigner dimanche 15 février 2026.

La Leçon de danse

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Théâtre

Une comédie romantique de Mark St Germain

Senga est une danseuse qui suite à une chute, ne peut plus monter sur scène; Adémar est un homme autiste, professeur de géoscience et mal à l’aise avec les codes de la société. Ils sont voisins, et Adémar, sous le prétexte d’un gala auquel il est invité, demande à Senga de lui apprendre à danser.

Autour de cette leçon de danse, ces deux personnes que tout oppose apprennent peu à peu à s’apprivoiser ; et chacun découvre chez l’autre ce qu’il ne parvenait pas à trouver en lui-même. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

