La leçon Fondettes

Rue Fernand Bresnier Fondettes Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03 18:05:00

Date(s) :

2026-05-03

Un vieux Professeur reçoit dans sa demeure une jeune élève afin de lui enseigner les mathématiques, la philosophie, la philologie et les langues néo-espagnoles. Mais au fil du temps, la leçon devient de plus en plus complexe, de plus en plus inquiétante et va complétement bousculer les liens qui unissent les deux personnages.

Dans un décor géant, un univers à la fois sombre, burlesque et étrange et dans une esthétique inspirée des œuvres de Tim Burton, venez assister à la leçon donnée par la Compagnie L’Emergence. 22 .

Rue Fernand Bresnier Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 75 20 artsetpatrimoine37@gmail.com

English :

An old Professor welcomes a young pupil into his home to teach her mathematics, philosophy, philology and Neo-Spanish languages. But as time goes by, the lesson becomes more and more complex, more and more disturbing, and will completely upset the bonds that unite the two

