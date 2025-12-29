La leçon Route De Fos RN 569 Istres
Dimanche 8 mars 2026 à partir de 19h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône
Dans un jardin abandonné, un professeur accueille une élève. Elle est jeune, enthousiaste, avide d’apprendre. Lui est savant, sûr de son savoir.
Très vite, le langage devient un piège. Une démonstration absurde de mathématiques, une leçon de philologie délirante… et la pression monte. Qui enseigne quoi et à qui ? Ce huis clos à la mécanique implacable et farouchement drôle permet à Ionesco de disséquer l’absurdité de la domination et des rapports de pouvoir. Après l’avoir jouée en 2015 sous la direction de Christian Schiaretti, Robin Renucci remet en lumière cette fable mordante qui s’impose à lui en tant qu’acteur, metteur en scène, directeur de lieu et pédagogue. .
Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
In an abandoned garden, a professor welcomes a student. She is young, enthusiastic, eager to learn. He is learned, sure of his knowledge.
