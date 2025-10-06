LA LECON – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

LA LECON Début : 2026-03-08 à 19:00. Tarif : – euros.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : LA LECONDans un jardin abandonné, un professeur accueille une élève. Elle est jeune, enthousiaste, avide d’apprendre. Lui est savant, sûr de son savoir. Mais très vite, le langage devient un piège. Une démonstration absurde de mathématiques, une leçon de philologie délirante… et la pression monte. Qui enseigne quoi et à qui ? Ce huis clos à la mécanique implacable et farouchement drôle permet à Ionesco de disséquer l’absurdité de la domination et des rapports de pouvoir. Après l’avoir jouée en 2015 sous la direction de Christian Schiaretti, Robin Renucci remet en lumière cette fable mordante qui s’impose à lui en tant qu’acteur, metteur en scène, directeur de lieu et pédagogue. Accès PMR. Se présenter environ 45 minutes avant la représentation.

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13