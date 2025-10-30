LA LEÇON SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

LA LEÇON

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne



Tarif de base plein tarif



Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Pietragalla- Derouault Nouvelle expérience autour du verbe dansé, explorant le langage et le corps en mouvement.

Après Les chaises ? et M. & Mme Rêve , Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault continuent d’explorer l’univers théâtral d’Eugène Ionesco. La leçon est pour le Théâtre du Corps une nouvelle expérience autour du verbe dansé, explorant le langage et le corps en mouvement.

Dans ce drame comique, le professeur est à la fois professeur de danse, d’arithmétique, de philologie ou de linguistique. Il est même chorégraphe ou chef d’orchestre. Il est l’autorité suprême prodiguant un savoir autant intellectuel que corporel. La leçon d’arithmétique et de philologie devient une classe de danse et renforce l’absurdité de la situation le mot résonne en geste, le chiffre en mouvement rythmé.

D’après l’œuvre originale d’Eugène Ionesco

Chorégraphie et mise en scène Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Lumières Alexis David

Costumes Marie-Claude Pietragalla

Pièce pour 7 danseurs

Production Théâtre du Corps

Durée 1h15

Une leçon que vous n’êtes pas près d’oublier !

Un professeur (Julien Derouault) tout puissant règne sur ses élèves. Dans une classe revisitée en studio de danse, nous assistons à un cours donné par un Louis de Funes survolté enseignant tout et n’importe quoi la danse, l’arithmétique, la philologie ou la linguistique. Il prend très vite le contrôle de ses élèves mais finira par perdre le sien. Une nouvelle élève qui rêve de danse et de connaissance est rapidement entrainée par le groupe. Elle apprendra à ses dépens que le savoir est une arme qu’elle ne possédera jamais. Le professeur et son assistante complice réussiront-ils à cacher leurs secrets très longtemps ? Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault explorent l’absurde, le langage et sa puissance de contrôle.

La leçon est une adaptation dansée et théâtrale magistrale de la pièce culte d’Eugène Ionesco. Une mise en scène moderne et électrique où l’expression Théâtre du Corps prend tout son sens. .

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

English :

Pietragalla- Derouault: A new experiment with the danced word, exploring language and the body in movement.

German :

Pietragalla- Derouault: Neues Experiment rund um das getanzte Wort, das die Sprache und den Körper in Bewegung erforscht.

Italiano :

Pietragalla- Derouault: un nuovo esperimento con la parola danzata, che esplora il linguaggio e il corpo in movimento.

Espanol :

Pietragalla- Derouault: Un nuevo experimento con la palabra bailada, que explora el lenguaje y el cuerpo en movimiento.

