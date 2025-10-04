La lecture en folie ! Bibliothèque municipale de Soissons Soissons

Gratuit

Nous vous convions pour un moment partagé de lecture à haute voix ouvert aux 4-12 ans et leurs accompagnants. Venez cultiver avec Véronique votre grain de folie et votre passion pour la lecture.

Pour plus d’informations, contactez nous au 03 23 74 33 10

Pour les 4/10 ans

Bibliothèque municipale de Soissons 1 Rue Jean de Dormans, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 74 33 10 https://soissons-pom.c3rb.org/mon-compte-pied-de-page https://www.facebook.com/bibliothequesoissons?locale=fr_FR

Bibliothèque municipale de Soissons