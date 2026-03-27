La Légende de Baahubali L’Épopée

Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 4.7 – 4.7 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:50:00

Date(s) :

2026-04-18

Séance Bollywood en partenariat avec l’Ecole Longpont Demain et les élèves de Guida Pradeau démonstration de danse indienne puis projection du film La Légende de Baahubali L’Épopée. Durée 3h48 et entracte au milieu.

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Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Bollywood session in partnership with Ecole Longpont Demain and Guida Pradeau’s students Indian dance demonstration followed by screening of the film La Légende de Baahubali ? The Epic. Running time 3h48 with intermission in the middle.

L’événement La Légende de Baahubali L’Épopée Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Coeur Essonne