La Légende de Loupio Les Saulnières Le Mans

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25 19:00:00

2026-02-25

Première Partie Music présente La Légende de Loupio .

Spectacle Jeune Public.

Après un succès en 2025, le spectacle Loupio repart en tournée en 2026 !

Connaissez-vous Loupio, le héros de bande dessiné créé par Jean-François Kieffer ? Ce jeune troubadour orphelin a déjà conquis le cœur de millions de lecteurs avec ses aventures pleines de courage et de joie de vivre. Aujourd’hui, nous donnons vie à cet attachant personnage sur scène, dans une comédie musicale qui promet d’enchanter les familles.

Au cours de ce spectacle, Loupio raconte aux enfants de la ville d’Assise ses rencontres extraordinaires et ses découvertes au gré des chemins. Dialogues, danses et chansons se déploient sous un décor projeté sur grand écran de magnifiques scènes s’animent au rythme des chansons pour donner au spectateur l’impression d’être lui aussi à Assise, au temps de saint François.

Les 20 chansons du spectacle sont interprétées par une équipe artistique de talent Jean-François Kieffer lui-même joueur de luth comme son héros –, le comédien Gérard Rouzier, treize enfants et jeunes de la chorale Les Amis de tous les enfants du monde (Douai) et le flûtiste-percussionniste Bruno Ortega.

Cette comédie musicale laissera en chaque enfant des images inoubliables et des refrains qui ne les quitteront plus ! .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

The Legend of Loupio

