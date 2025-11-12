La légende de Médée et Jason du début à la fin EVE-Scène universitaire Le Mans

La légende de Médée et Jason du début à la fin

EVE-Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12 19:15:00

2025-11-12

Une relecture précise, épique et pleine d’humour d’un classique de la littérature dramatique.

En mêlant les alexandrins de Corneille et leur passion pour le théâtre, deux comédiens revisitent le mythe de Médée. À l’aide de stylos, livres, bonbons, déguisements bon marché ou tout autre objet leur passant sous la main, ils font tour à tour apparaître Jason, la toison d’or, les Argonautes, la couronne de Créon ou encore les dragons de Médée.

Mise en scène Marion Thomas

Avec Benjamin Lavève, Léo Moussu

Écriture collective Benjamin Lavève, Léo Moussu et Marion Thomas

45 min dès 13 ans .

EVE-Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

English :

A precise, epic and humorous retelling of a classic of dramatic literature.

German :

Eine präzise, epische und humorvolle Neuinterpretation eines Klassikers der dramatischen Literatur.

Italiano :

Un racconto preciso, epico e umoristico di un classico della letteratura drammatica.

Espanol :

Un relato preciso, épico y humorístico de un clásico de la literatura dramática.

