La légende de Mélanie Médiathèque Aragon Le Mans

La légende de Mélanie

Médiathèque Aragon, 54 Rue du Port, Le Mans

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 15:30:00

2026-03-07

Spectacle

Un spectacle participatif et pédagogique, imaginé et interprété par Lise Khatib. Un moment ludique où les enfants découvrent la musique classique, s’amusent en interagissant avec le récit, et explorent le rôle des femmes dans l’histoire de la musique

14h30 Médiathèque Aragon

À partir de 8 ans .

72000 Sarthe, Pays de la Loire

