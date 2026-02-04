La légende de Mélanie Médiathèque Aragon Le Mans
La légende de Mélanie
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2026-03-07 14:30:00
fin : 2026-03-07 15:30:00
Spectacle
Un spectacle participatif et pédagogique, imaginé et interprété par Lise Khatib. Un moment ludique où les enfants découvrent la musique classique, s’amusent en interagissant avec le récit, et explorent le rôle des femmes dans l’histoire de la musique
14h30 Médiathèque Aragon
À partir de 8 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
