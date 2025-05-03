LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse

LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse jeudi 9 avril 2026.

LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

LCDMC, EN ACCORD AVEC NARYA ET NAKACHE ENTERTAINMENT, PRESENTE : LA LEGENDE DE MONTE-CRISTOLe MusicalMise en scène : Serge Postigo 1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est injustement emprisonné au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès. Victime d’une machination, il est emprisonné au château d’If, sur une île au large de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper et grâce au trésor situé sur l’île de Monte-Cristo, il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison…« La Légende de Monte-Cristo, le Musical » est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et sera l’évènement de l’année 2026.Avec GJON’S TEARS dans le rôle de DANTES et PHILIPPINE LAVREY dans celui de MERCEDES, ce spectacle, mis en scène par SERGE POSTIGO fera vibrer les spectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux.A partir de JANVIER 2026 au DOME DE PARIS et en tournée dans toute la France ainsi qu’en Suisse et en Belgique.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01