La légende de Monte Cristo

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 25 – 25 – 85 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

La Légende de Monte-Cristo, le Musical est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et sera l’évènement de l’année 2026.

1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est victime d’une machination et est injustement emprisonné au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès, dans les geôles du château d’If au large de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper et l’aventure le conduit au trésor caché de l’île de Monte-Cristo. Il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant mais ayant perdu l’amour de sa vie, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison… 25 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

La Légende de Monte-Cristo, le Musical is a musical comedy adaptation of Alexandre Dumas? masterpiece, and will be the event of the year 2026.

L’événement La légende de Monte Cristo Déols a été mis à jour le 2026-02-04 par BERRY