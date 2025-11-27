LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO – DOME DE PARIS Paris

LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO Début : 2026-01-27 à 20:00. Tarif : – euros.

LCDMC, en accord avec Narya et Nakache Entertainment, présente« L’éclat de nous », premier single du spectacle musical, la légende de Monte-Cristo, enfin disponible sur toutes les plates-formes de téléchargement !L’éclat de nous, interprété par Gjon’s Tears et Philippine Lavrey est le premier extrait de La Légende de Monte-Cristo, le spectacle musical événement attendu au Dôme de Paris (Palais des Sports) dès janvier 2026, avant une grande tournée en France, Suisse et Belgique.Gjon’s Tears qui incarne le Comte de Monte-Cristo, s’est révélé en terminant 3e à l’Eurovision 2021 pour la Suisse avec Tout l’univers. Invité d’honneur de la 69e édition du concours à Bâle cette année, il a une fois de plus captivé des dizaines de millions de téléspectateurs.À ses côtés, Philippine Lavrey prête sa sensibilité à Mercédès. Révélée au grand public avec le hit In the Stars (feat. Benson Boone), chanson francophone la plus diffusée en 2023, elle a également collaboré avec des artistes majeurs tels que M. Pokora, Jenifer ou Slimane. L’éclat de nous est une déclaration d’amour poignante entre Mercédès et Edmond Dantès (Monte-Cristo), juste avant leur séparation tragique.Interprètes : Gjon’s Tears / Philippine LavreyAuteurs/Compositeurs : Fred Savio, Felipe Saldivia, Romann NakacheRéalisateur : Fred SavioMix : Yan MemmiMaster : Alex Wharton (Abbey Road)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

DOME DE PARIS PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75