La Légende de Monte Cristo Les Arènes Metz

La Légende de Monte Cristo

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:00:00

1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est victime d’une machination et est injustement emprisonné au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès, dans les geôles du château d’If au large de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper et l’aventure le conduit au trésor caché de l’île de Monte-Cristo. Il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant mais ayant perdu l’amour de sa vie, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison… La Légende de Monte-Cristo, le Musical est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et sera l’évènement de l’année 2026.Tout public

English :

1815, Edmond Dantès, a young captain, is framed and unjustly imprisoned on the evening of his engagement to the beautiful Mercédès, in the gaols of the Château d’If off the coast of Marseille. After fourteen years in captivity, he manages to escape, and his adventure leads him to the hidden treasure on the island of Monte Cristo. He begins a new life as the Count of Monte Cristo. Now rich and powerful, but having lost the love of his life, Dantès is determined to exact his revenge by making those who sent him to prison pay… » La Légende de Monte-Cristo, le Musical » is a musical comedy adaptation of Alexandre Dumas’ masterpiece, and will be the event of the year 2026.

German :

1815, Edmond Dantes, ein junger Kapitän, wird Opfer einer Intrige und am Abend seiner Verlobung mit der schönen Mercédès zu Unrecht in den Kerkern des Château d’If vor der Küste von Marseille gefangen gehalten. Nach vierzehn Jahren Gefangenschaft gelingt ihm die Flucht und das Abenteuer führt ihn zum verborgenen Schatz auf der Insel Monte Christo. Er beginnt ein neues Leben unter dem Namen Graf von Monte Christo. Nachdem er reich und mächtig geworden ist, aber die Liebe seines Lebens verloren hat, ist Dantes entschlossen, sich zu rächen, indem er diejenigen, die ihn ins Gefängnis gebracht haben, zur Rechenschaft zieht? Die Legende von Monte Christo, das Musical » ist eine Musical-Adaption des Meisterwerks von Alexandre Dumas und wird das Ereignis des Jahres 2026 sein.

Italiano :

nel 1815, Edmond Dantès, giovane capitano, è vittima di un complotto e viene ingiustamente imprigionato nelle prigioni del Castello d’If, al largo di Marsiglia, la sera del suo fidanzamento con la bella Mercédès. Dopo quattordici anni di prigionia, riesce a fuggire e la sua avventura lo conduce al tesoro nascosto sull’isola di Montecristo. Inizia una nuova vita come Conte di Montecristo. Ormai ricco e potente, ma avendo perso l’amore della sua vita, Dantès è deciso a vendicarsi facendo pagare chi lo ha mandato in prigione? La Légende de Monte-Cristo, le Musical » è un adattamento in commedia musicale del capolavoro di Alexandre Dumas e sarà l’evento dell’anno 2026.

Espanol :

en 1815, Edmond Dantès, un joven capitán, es víctima de un complot y encarcelado injustamente en los calabozos del castillo de If, frente a las costas de Marsella, la noche de su compromiso con la bella Mercédès. Tras catorce años de cautiverio, consigue escapar y su aventura le lleva hasta el tesoro escondido en la isla de Montecristo. Comienza una nueva vida como Conde de Montecristo. Ahora, rico y poderoso, pero habiendo perdido al amor de su vida, Dantès está decidido a vengarse haciendo pagar a quienes le enviaron a prisión.. La Légende de Monte-Cristo, le Musical » es una adaptación en comedia musical de la obra maestra de Alejandro Dumas y será el acontecimiento del año 2026.

